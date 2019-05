Nomination de Mme Aminata TOURE : La jeunesse de Kaolack remercie le PR Macky SALL.

Nous venons d’apprendre que le Président de la République SEM. Macky SALL a nommé, par décret N°2019-905 en date du mardi 14 mai 2019, Mme Aminata TOURE, Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus chaleureux au Président de la République pour la confiance renouvelée à notre Mimi Touré.

Par cette nomination, SEM. Macky SALL fait honneur à tous les kaolackois et particulièrement à la jeunesse qui a bien voulu faire de Mme Aminata TOURE une référence. Une référence en matière de culte de l’excellence mais aussi et surtout pour les valeurs cardinales de patience, de résilience et de loyauté qu’elle incarne.

Et comme disait l’autre : « Une référence fiable influence davantage les personnes que le meilleur message diffusé ». C’est ce qui fait pour nous, jeunesse de Kaolack, le charme de cette nomination en ces temps de gouvernance en mode fast track.

Pour terminer, nous renouvelons notre engagement à accompagner SEM. Macky SALL pour un Sénégal émergent à l’horizon 20035.



Jeunesse pour la Renaissance de Kaolack (JRK)

Doudou Diop MBOUP, coordonnateur.