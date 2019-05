Nomination de Mimi Touré au CESE : Grand Yoff parle de la consécration d’un engagement et de la loyauté

L’APR de Grand Yoff est reconnaissante au Président de la République après la nomination d’Aminata Touré au CESE. « La femme qu'il faut à la place qu'il faut » assure Cheikh Ndiaye de la coordination de l’APR de la commune. « D'aucuns ont parlé de fidélité et de constance, d'engagement et de courage, d'autres, de compétence et d'humilité, de résilience et de loyauté. Les expressions de satisfaction aussi diverses et variées se résument autour d'une seule et unique impression : le mérite » ajoute-t-il. « Cette nomination redonne sans conteste espoir aux responsables et militants du parti, confirme les changements majeurs en cours pour ce second mandat et crédibilise le Fast-Track annoncé par SEM Macky Sall comme mode de gouvernance. Pour celle qui avait inauguré le concept de l'accélération de la cadence et qui a les vertus du travail dans le sang, il est évident qu'elle va redessiner le visage du cese » finit-il par dire.

Même son de cloche chez un autre responsable de l’APR Grand Yoff, Ousmane Ndiaye. De toutes les nominations par décret présidentiel de l'ère Macky Sall, cette dernière semble bien se singulariser des autres à travers l'élan sympathique et le caractère unanime qu’a suscité ce judicieux choix fait-il savoir. Cette nomination de la Présidente Aminata Touré ajoutera-t-il, est une graduation pour toutes les femmes du Sénégal et d'ailleurs pour leur engagement infaillible et leur rôle inlassable dans les différents combats socio politiques gages dans la construction d'un Sénégal nouveau. « Cette consécration est aussi celle de la jeunesse sénégalaise qui dans un besoin permanent de se perfectionner, de se former, a fait d'elle une référence tant sur les valeurs que sur le plan intellectuel » conclut’il.