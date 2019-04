Nomination de M. Mamadou Talla au MEN : « Les résultats probants qu’il a obtenus au niveau de son poste antérieur suscitent des espoirs légitimes. » (COSYDEP)

Suite à sa nomination à la haute et exaltante fonction de Ministre de l’Education Nationale, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP) a tenu à lui présenter ses compliments les plus chaleureux.

La COSYDEP estime « que les résultats probants que Mr le Ministre Talla a obtenus au niveau de son poste antérieur et dans le cadre de l’animation du Groupe National des Partenaires de l’Education et de la Formation (GNPEF) en qualité de Président, salués par tous les acteurs et partenaires, suscitent des espoirs légitimes. »

En outre, le partenariat que M. Talla a bien voulu établir avec la COSYDEP, lors de la première édition de la Foire des Innovations en Education et Formation (FIEF 2017), a permis « de mesurer son engagement inconditionnel pour tout ce qui touche à l’éducation et à la formation des enfants et jeunes de notre pays. Son appui fut déterminant dans le succès enregistré lors de cet événement», a fait savoir le coordonnateur national de la Cosydep, M. Cheikh Mbow. Ce dernier estime également que les « hautes qualités intellectuelles, techniques, morales et managériales de M. le Ministre seront, sans doute, un atout incontestable pour répondre de façon satisfaisante aux attentes légitimes de la communauté éducative. Sa nomination fait donc renaître l’espoir et l’enthousiasme. » À cet égard, la coalition dont l’action s’enracine dans l’ambition de contribuer à la réalisation des politiques éducatives, est déterminée à renforcer sa collaboration avec son nouveau département ministériel.

La Cosydep soutient cependant que de grands défis sont à relever dans le secteur.

À savoir « le renforcement de l’équité et de la qualité dans le traitement des demandes d’éducation et de formation, l’amélioration des performances des apprenants et de la gouvernance du secteur, sans négliger la restauration de la confiance entre les différents acteurs et l’application rigoureuse des consensus établis. »