M. Amadou Ba a été nommé ce matin Premier ministre du Sénégal, par le chef de l'État Macky Sall.



Après l'avoir félicité, le secrétaire d'État, M. Sarr avec qui Amadou Ba a travaillé au ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE), dira de lui qu'il est « un grand commis de l'État, un homme lucide et compétent ».



Moïse Sarr a aussi remercié SEM Macky Sall « pour ce choix approprié et adapté au contexte actuel... »