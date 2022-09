La nomination de Amadou Ba au poste de Premier ministre est un choix adéquat au regard de son profil d'ancien ministre de l'économie et des finances. C'est du moins l'avis du président du Club Sénégal Émergent, Youssou Diallo. Commentant cette nomination, Youssou Diallo estime que Amadou Ba est un homme de relations et de consensus.



"Amadou, un choix adéquat au regard de son profil, d’ancien ministre de l’économie, des finances et du plan, d’ancien ministre des affaires étrangères, aussi et surtout, la cheville ouvrière de la mise en oeuvre réussie du PSE; un homme de relations, un homme ouvert, pacifique, de dialogue et de consensus", a souligné le PCA de la Sonacos.



Par ailleurs, Youssou Diallo reste convaincu que Amadou Ba rassure de par son profil technocrate et pourra beaucoup aider le président à rassembler sa famille politique. "Il ne vient pas à la primature pour apprendre mais, pour s’attaquer illico presto, aux urgences que sont la vie chère, l’inflation, les inondations, le chômage des jeunes etc... etc... Il rassure par son profil technocratique, ses qualités intrinsèques d’homme de défis, d’homme de dialogue et de consensus.



Sur le plan politique, il peut contribuer à aider le Président de la République à rassembler, élargir et à pacifier l’APR, Benno Bokk Yakkar, la Majorité présidentielle et à ouvrir un dialogue fécond avec les acteurs politiques, sociaux, religieux et coutumiers", conclut Youssou Diallo, le

Président club Sénégal Émergent...