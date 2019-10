Nomination d’un nouveau Directeur à l’IPRES : L’UNSAS se mêle à la vague des contestations

L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal a exprimé aussi son désaccord après que le Chef de l’Etat Macky Sall ait décidé de nommer en Conseil des Ministres un nouveau Directeur à l’IPRES en remplacement de Mamadou Diagne Sy Mbengue. Après la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA), et la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal, l’UNSAS de faire savoir que si la décision se matérialise, elle va constituer une violation grave et flagrante de l’autonomie de gestion des institutions de prévoyance sociale dont le fonctionnement est fondé sur le tripartisme, un principe essentiel de la démocratie sociale laborieusement acquise dans notre pays. Le syndicat de préciser que les organes de décision de l’IPRES - précisément le Collège des représentants, le Conseil d’Administration et son bureau - sont composés de manière tripartite par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives, des organisations patronales et de l’Etat. Et en conformité avec les lois et règlements de notre pays, l’article 27 des statuts de l’IPRES dispose qu’il appartient au Conseil d’Administration de nommer le Directeur de l’institution. C’est pourquoi, conclut l’UNSAS, elle désapprouve avec la dernière énergie la tentative d’accaparement par le Président de la République d’une prérogative légalement reconnue au Conseil d’Administration. Elle a recommandé à l’Etat de savoir raison garder et de restituer, dans les meilleurs délais, au Conseil d’Administration de l’IPRES sa prérogative de nomination d’un directeur.