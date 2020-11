Nomination d’Idrissa Seck au CESE : Le Dr Babacar Diop exprime sa déception.

« Je suis déçu ! ». C’est la réaction du Dr Babacar Diop de Fds, membre de la coalition Idy2019, qui avait investi Idrissa Seck comme candidat à la Présidentielle de 2019, à la place de la Nation. Le leader de Fds dit même avoir décliné l’appel d’Idrissa Seck qui lui demandait de l’accompagner dans le nouveau gouvernement.



« Il m’en a parlé et voulait que je l’accompagne dans le gouvernement. Je lui ai clairement signifié que ma dignité m’interdit de rentrer dans un gouvernement que j’ai combattu, et que je reste dans l’opposition. Il m’a donné comme raison les difficultés que traverse le pays. Je pense que c’est trop léger. La France, les États-Unis et bien d’autres pays sont dans des difficultés, mais le jeu démocratique suit son cours. C’est-à-dire que le pouvoir gouverne et l’opposition s’oppose », déclare Dr Babacar Diop.