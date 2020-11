Nomination d'Idrissa Seck au CESE : Bougane Gueye et "Geum Sa Bopp" se désolidarisent.

La réaction du président de du mouvement " Geum Sa Bopp ", Bougane Gueye, ne s'est pas faite attendre suite à la nomination d'idrissa Seck à la tête du conseil économique social et environnemental (CESE.)



Réaffirmant son ancrage dans l'opposition politique sénégalaise, le président de "Geum Sa Bopp" s'est complètement démarqué de la posture du président de la coalition Idy 2019 qu'il avait rejoint lors de la dernière présidentielle...





Le mouvement Gueum Sa Bopp, profondément ancré dans l'opposition en 2019, continue de nourrir une vision forte et une volonté inébranlable d'apporter les solutions idoines aux problèmes des Sénégalais.



Avec les aléas du parrainage, Gueum Sa Bopp a retrouvé la Coalition Idy 2019, un des candidats de l'opposition.



Comme tous les Sénégalais, Gueum Sa Bopp vient d'apprendre la nomination du président de la Coalition Idy 2019 à la tête du CESE et certains de ses membres dans le nouveau gouvernement.



En cohérence avec les principes et valeurs fondamentaux de notre mouvement, et fidèle à sa mission, Gueum Sa Bopp se démarque des décisions de la Coalition Idy 2019 et réaffirme, avec force, son appartence à l'opposition.



Gueum Sa Bopp reste engagé à côté du peuple sénégalais pour face aux cruciaux et récurrents problèmes économiques et sociaux auxquels il est présentement confronté.



Ensemble pour un Sénégal meilleur et des leaders de valeurs.



Le Président