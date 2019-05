Nomination d’Aminata Touré au CESE : « elle n’est pas fortuite ou une surprise, mais le fruit d’un travail bien mérité » M. Mamadou Gano, (Maire de Médina Chérif)

La nomination de l’ex-Premier ministre, Madame Aminata Touré, au poste de Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental est accueillie avec une grande joie par les populations du Département de Kolda et plus particulièrement par la Commune de Médina Chérif et son Maire, Mamadou Gano. Le Responsable politique de l’APR depuis sa création en 2008 de préciser :«Nous remercions Son Excellence le Président Macky Sall de la nomination de Madame Aminata Tall à la tête du CESE. Cette nomination n’est pas fortuite ou une surprise, mais le fruit d’un travail bien mérité. Connaissant la bravoure, la rigueur, l’abnégation, la compétence et l’engagement de Madame Touré au côté de Son Excellence le Président Macky Sall, le CESE pourra jouer un rôle stratégique surtout avec les défis liés à l’exploitation future du pétrole et du gaz ».

Profitant de cette occasion, l’universitaire et Maire de Médina Chérif qui a réalisé le meilleur score du Département de Kolda avec 79,5% pour le Président Macky Sall, se félicite aussi de la nomination de Moussa Baldé au poste de Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural et de toutes les autres nominations de la région de Kolda. Seulement, regrette-t-il : « malgré les excellents résultats obtenus par le Président Macky lors de ces élections présidentielles dans le Département de Kolda, les communes du monde rural n’ont jusque-là bénéficié d’aucune nomination depuis 2012 ».