Nomination au CESE : Le département de Goudiry félicite Aminata Touré

Après sa nomination à la tête du conseil économique social et environnemental, Aminata Touré continue de recevoir des encouragements. La dernière en date est celle du maire de de la commune de Bala dans le Département de Goudiry Seydou Yatassaye.

« Nous attendions tous cette nomination après tout le travail fourni et les efforts déployés auprès du pdt Macky Sall pour sa réélection. Vous méritez amplement la confiance du président Macky Sall à diriger cette institution » a-t-il indiqué.

« Mme la présidente, vous êtes une dame de fer, une personnalité charismatique, capable de rassembler des personnes issues de toutes les franges de la population autour des idées. Vous avez l'honnêteté c'est à dire le courage de dire la vérité. C'est parce que j'apprécie ces valeurs et que le Sénégal a besoin de vous, que je tiens à vous féliciter et vous encourager pour la réussite de votre nouvelle mission » a ajouté le Coordonnateur de l’APR dans la commune de Goudiry.