Nomination / SGEE BOURSES À PARIS : Émile Bakhoum remplace Moïse Sarr.

Le Président Macky Sall vient de trouver un successeur à Moïse Sarr au Service de Gestion des Étudiants sénégalais à l’Étranger (SGEE) à Paris. La nouvelle vient de tomber, M. Émile Bakhoum, titulaire d’un master professionnel en culture, communication et gestion des archives de l’Université de Versailles, est choisi par le President Macky Sall pour diriger le Service des bourses des étudiants à Paris.



Jusqu'ici Conseiller au sein de la Délégation Permanente du Sénégal auprès de l’UNESCO, en charge du secteur de la culture, du Groupe francophone et de l’Union latine, M. Bakhoum, par ailleurs, patron de la Cojer France, très connu et respecté par la diaspora sénégalaise en France, aura la lourde responsabilité de succéder à M. Moise Sarr dont l'excellent travail abattu à la tête de ce service stratégique a été salué et apprécié par tout le monde.



Nous lui souhaitons beaucoup de courage et plein succès dans cette nouvelle mission.