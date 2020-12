Noël en période de pandémie, surveillance au niveau de l'aéroport, motivation du personnel de santé : Le président Macky Sall donne ses orientations.

Le président de la République Macky Sall a dirigé le conseil des ministres ce mercredi sous un climat décrivant la nécessité de maintenir la bonne dynamique de guerre sanitaire, mais également tenant compte des préoccupations des uns et des autres. C'est pourquoi, dans la perspective de fête de fin d'année, après avoir souhaité joyeux Noël à la communauté chrétienne, le chef de l'État demandera à ses ministres au gouvernement, en parfaite concertation avec le Clergé catholique, "de prendre toutes les mesures d’accompagnement et de soutien nécessaires, en vue du bon déroulement des célébrations de Noël sur l’ensemble du territoire national".



Concernant la pandémie de la Covid-19, le Chef de l’État rappelle au gouvernement et aux populations, l’impératif de réduire au strict minimum, les déplacements, réunions et rassemblements. Ce qui demandera toujours d'observer la distanciation physique, le respect strict des gestes barrières et du port obligatoire du masque.



Dans le registre d'assistance et d'appui du personnel de santé, le président Macky Sall a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, "de veiller au renforcement permanent de leur protection et à leur motivation durant ce contexte de rebond de la pandémie de la Covid-19. Surtout dans cette deuxième phase délicate où le Sénégal ne doit, en aucun cas, baisser la garde".



Pour le renforcement des frontières ainsi que la vigilance qui doivent être de mise dans le cadre de lutte contre la pandémie à covid-19, le président Macky Sall a notamment insisté sur la nécessité de redoubler les efforts. Ainsi, au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, il insistera sur l'impératif de corser les mesures de surveillance.