Noël à Kaolack : Mariama Sarr invite les enfants à aimer davantage leur pays

La fête de Noël a été célébrée dans la commune de Kaolack. La municipalité a mis plus de 450 cadeaux à la disposition des enfants dont ceux des employés, des personnes vivant avec un handicap et du village d'enfants SOS.



À cette occasion, la mairesse Mariama Sarr a axé son intervention sur les enfants qui fêtaient Noël. " Cette cérémonie est un symbole, elle renforce les liens qui nous unissent. Mes très chers enfants, vous êtes la raison d'être de cette cérémonie. Il s'agit pour nous, de nous retrouver en famille dans l'enceinte de l'institution municipale et ce pour la 4e année consécutive, pour vous remettre des cadeaux. C'est donc un moment de retrouvailles et de communion entre familles et enfants des élus, des agents de la mairie tous services confondus", souligne-t-elle.



Dans son discours, l'édile de Kaolack n'a pas oublié d'inviter les enfants à se concentrer davantage sur leurs études et à aimer leur pays. " Les cadeaux sont de plus en plus nombreux et ils sont de qualité. Tout est investissement, mes chers enfants, c'est certes pour vous faire plaisir, mais c'est aussi pour vous inviter à bien travailler à l'école, à respecter vos parents et à aimer votre ville, votre pays", conclut la ministre de la fonction publique devant les autorités administratives et les parents venus massivement accompagner leurs bouts de bois de Dieu.