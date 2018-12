Noël : "Il y a nécessité de revenir aux vraies valeurs (Abbé Louis Gomis, Curé Paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis)

Comme célébrée dans toutes les contrées du pays, la communauté chrétienne de Saint-Louis a elle aussi célébré la fête de Noël à travers la traditionnelle messe de minuit.

Cette prière qui a vu la participation de plusieurs fidèles chrétiens, a servi de tribune à l'abbé Louis Gomis, le Curé de la Paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis, pour inviter à un retour aux vraies valeurs pour que le bonheur soit partagé partout au bénéfice du pays et des citoyens. " Dieu a dit qu'il prépare son peuple à devenir un peuple ardent à faire le bien.

Et nous avons invité tous les fidèles à travailler pour que le bonheur soit partagé pour tous. Mais pour cela, il y a une nécessité de revenir aux vraies valeurs, travailler pour la paix et pour le développement du pays", a prêché l'abbé Louis Gomis.

Rappelant les fondements de la fête de Noël, le curé estime : "C'est une fête de joie et de paix pour tout le monde, parce que Dieu prend soin de nous et décide de nous sortir des ténèbres pour nous introduire dans la lumière.

Noël c'est une fête de lumière où nous sommes maintenant ardents à faire le bien parce que nous avons rejeté le mal", a t-il ajouté avant de prier pour une paix durable au Sénégal et partout ailleurs dans le monde.