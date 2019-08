Nioro du Rip : Sit-in du Sutsas pour déplorer l'absence de gynécologue depuis plus de 8 mois (centre de santé)

Le centre de santé de Nioro n'a pas de gynécologue depuis maintenant 8 mois. Cette situation a d'ailleurs poussé les membres du Sutsas / section Nioro du Rip à tenir un sit-in au niveau de cette structure sanitaire afin de tirer la sonnette d'alarme.



"Depuis l'affectation du médecin chef compétent en soins obstétricaux et néonataux d'urgence (SONU) en décembre 2018, la population de Nioro du Rip vit un véritable calvaire dans la prise en charge des grossesses pathologiques et des urgences obstétricales, en particulier les césariennes. Une telle situation plonge tous les prestataires du district dans un état de stresse incommensurable..."



"Il est déplorable que les autorités locales laissent les populations souffrir...", a martelé le Docteur Mame Thierno Dia, l'ICP de Porokhane, par ailleurs porte parole du Sutsas/section Nioro du rip.



" Le district sanitaire de Nioro couvre tout le territoire du département avec une population de 429.198 et compte 42 postes de santé publics qui réfèrent toutes leurs urgences obstétricales au niveau du centre de santé. Compte tenu de la taille de la population, les autorités devraient prendre les devants pour que cette situation ne puisse pas perdurer...", a-t-il ajouté.