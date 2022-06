Nioro du Rip : Revivez le discours du maire Djim Momath Ba à la cérémonie de présentation du trophée de la CAN.

Le maire de Nioro du Rip, Djim Momath Ba, éprouve « beaucoup de joie et de fierté » à recevoir le trophée de la CAN, qui a sillonné les rues du département situé à une soixantaine de km au sud de Kaolack. Et il y a effectivement de quoi être heureux. L’édile était au-devant de la scène à l’occasion de la présentation de la coupe d’Afrique, lui le premier maire à recevoir un trophée continental à Nioro.