Nioro : Un groupe de malfaiteurs fait irruption dans la maison d'un producteur et blesse 04 personnes.

L'attaque a eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi au village de Santhie Amar Fall (département de Nioro). Une bande de malfaiteurs à bord d'un véhicule 4x4 de couleur grise a visité aux environs de 02 heures du matin, le domicile du vieux El Hadj Omar Fall, producteur et commerçant de son état.



Armés jusqu'aux dents, les malfrats ont fait usage de leurs pistolets (coups de sommation) et tenu en respect le propriétaire de la maison et ses enfants. Ainsi, un pistolet a été emporté et 04 blessés dénombrés au cours de l'attaque dont le vieux El Hadj Omar Fall et trois de ses fils. D'ailleurs, toutes les victimes ont été évacuées à la structure hospitalière de Nioro. La gendarmerie quant à elle, a ouvert une enquête...