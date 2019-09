Nioro / Réseau des enseignants apéristes : Les femmes visent le poste de numéro 2

Le département de Nioro compte jouer les grands rôles dans l'ossature de la structure dénommée " Réseau des enseignants apéristes". Face à la presse, un des membres fondateurs de l'Apr et cie, a annoncé les couleurs pour le poste de coordinateur adjoint dudit réseau dont Ameth Suzanne Camara est pressenti pour occuper la tête.



Néné Mary Mané et ses camarades comptent apporter la touche de Nioro du Rip, après avoir été mises aux oubliettes au profit d'autres militants. Celle-ci va consister à travailler davantage sur les orientations de cette structure et surtout fédérer les initiatives au grand bonheur des enseignants affiliés à ce réseau. L'objectif sera également de mettre l'accent sur un programme d'animation afin que cette structure " mise en veilleuse depuis belle lurette" puisse renaître de ses cendres.



" Nous avons toujours dénoncé la léthargie notée dans ce réseau au moment où Youssou Touré avait les commandes. Aujourd'hui, il est temps que les camarades aient des représentantes qui sont à même de défendre leurs dossiers surtout ceux liés à leurs carrières et autres. Les femmes ont l'aptitude et la promptitude de mener à bien une telle mission…", a indiqué Madame Néné Mary Mané.



" Nous comptons nous battre contre vents et marées pour occuper le poste de numéro 2 du réseau des enseignants de l'Apr...", a-t-elle conclu.

La bataille pour ce titre est donc lancée !