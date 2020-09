Nioro / Macky Sall : « Si on arrivait à organiser tous nos producteurs en coopératives, l'acquisition du matériel serait plus facile »

En visite dans le département de Nioro, plus précisément dans la commune de Dabali, le président de la République s'est félicité de la façon dont les paysans se sont organisés à la base. "Il faut se réjouir du travail des producteurs, mais surtout de l'organisation. Si on arrivait à organiser tous nos producteurs en coopératives, l'acquisition du matériel serait plus facile parce que chacun ne peut pas acheter un tracteur, mais si c'est une coopérative, il peut même en avoir plusieurs. Là, il y a une coopérative de près de 1780 producteurs évidemment avec ça, compte tenu des subventions que nous faisons, 60% pour les tracteurs, 70% pour le matériel attelé, avec une telle organisation, ils peuvent davantage s'organiser..."





" Et je félicite les producteurs ici dans ce champ du vieux Sy, dans le village de Santhie Ibrahima Touré, dans la commune de Dabali. C'est pour la reconstitution du capital semencier qu'il faut renouveler parce que sinon le capital au bout de quelques années, n'a plus de potentiel génétique. Et il faut continuer cette activité comme ça, on a au moins un potentiel de sécurité qui permet de garder l'autosuffisance pour les semences et au delà de l'arachide nous le faisons aussi pour le riz, le mil, le maïs, améliorer les semences génétiquement...", a-t-il renchéri.