Nioro : Le président de la République attendu à Firgui.

Les autorités administratives, les députés, les maires, entre autres, sont déjà sur place pour attendre le chef de l'État.

Le président Macky Sall doit ainsi visiter Coprosem Paoskoto qui est spécialisé dans la production de semences d'arachide et de mil. Après Firgui, Macky Sall se rendra à Dabali et va boucler sa tournée à Kaffrine, plus précisément à Diank Souf, au village de Médina Sy.