Nioro : La Douane saisit des faux médicaments d’une valeur de 18.000.000 F Cfa.

Les éléments Brigade Mobile des Douanes de Nioro ont procédé ce 1er Juillet, des faux médicaments (3000 boites de Venegra et de 300 boites Corhinza). Une saisie effectuée lors d'un service d'embuscade mis en place par les agents de l'unité.

La saisie a été faite au village de Samba Nonsan et la valeur de la marchandise est estimée à 18 000 000 CFA.

La Douane est plus que jamais mobilisée dans la lutte contre le fléau que le constitue les faux médicaments dans notre pays.