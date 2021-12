Niokolo Koba : une panthère, espèce protégée mortellement fauchée par un camion

Le Parc Niokolo Koba abrite encore une petite population de panthères. Seulement cette espèce de faune intégralement protégée au Sénégal, notamment par l’article L32 du Code de la chasse et de la Protection de la Faune, est victime des chauffards qui empruntent la route du Parc. Et dans la nuit du 17 décembre 2021, une de ses espèces a été heurtée par un camionneur, non identifié sur la RN7 entre Tambacounda et Kédougou. Une information qui nous a été confirmée par un agent du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Ce dernier a beaucoup regretté ce type d’accidents qui met en péril la faune du parc.