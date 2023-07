Nigeria: cinq morts, 11 blessés lors d'une attaque jihadiste présumée dans le nord-est

Cinq personnes ont été tuées et 11 blessées à Damboa, dans le nord-est du Nigeria, lors d'une attaque jihadiste présumée, ont rapporté dimanche à l'AFP deux commandants d'une milice antijihadiste locale.



Vendredi en fin de journée, un grand nombre d'assaillants ont tenté d'envahir Damboa (dans l'Etat de Borno) mais se sont heurtés à la résistance farouche des miliciens, un corps paramilitaire qui aide l'armée nigériane, selon ces responsables.



"Dans leur désarroi, les insurgés ont tiré à distance sur la ville avec un RPG (lance-grenade propulsé par roquette), tuant cinq personnes et en blessant 11", a déclaré l'un des deux commandants, Babakura Kolo.



Les cinq personnes tuées ont été enterrées samedi, tandis que les blessés ont été évacués par hélicoptère vers la capitale régionale Maiduguri, a précisé le second commandant, Ibrahim Liman.



Située à 90 kilomètres au sud de Maiduguri et proche de la forêt de Sambisa, un sanctuaire pour les groupes jihadistes, Damboa fait l'objet d'attaques répétées depuis des années, visant aussi bien ses habitants que sa base militaire.



Le Nigeria fait face depuis 2009 à une insurrection armée jihadiste dans le nord-est, menée par le groupe jihadiste Boko Haram, et un groupe dissident, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest. Cette insurrection et la répression de l'armée ont fait 40.000 morts et deux millions de déplacés.



Le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai, a promis, comme ses prédécesseurs, de faire du combat contre l'insécurité une priorité.



Outre l'insurrection jihadiste qui se poursuit depuis 14 ans, le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants, fait face à de puissants gangs criminels armés, des combats intercommunautaires et des tensions séparatistes.