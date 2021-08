Nigéria : Plus de 30 disciples de Baye tués par des chrétiens à Jos.

La tragédie a eu lieu vendredi dernier à Jos, au Nigéria.

Sur le chemin du retour, après avoir pris part à une cérémonie de zikr organisée à Bauchi, plus de 30 talibés Baye ont été attaqués et tués par des habitants de Jos (village chrétien).



Armés de coupe-coupe, de bâtons, d'armes à feu etc, ces derniers ont d'abord bloqué le passage avant de s'attaquer à leurs victimes (33 personnes) qui se rendaient dans leur village appelé Ilori.



Ainsi, des images insoutenables qui nous sont parvenues, décrivent la scène de la tuerie.



Informées de la situation, les autorités étatiques nigérianes ont tous regretté ce qui convenu d'appeler désormais la tragédie de "Jos" et promis de prendre des mesures en ce sens...