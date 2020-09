Nigeria : L’État islamique revendique l'embuscade meurtrière contre le convoi du gouverneur de Borno.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que l'embuscade meurtrière contre le convoi du gouverneur de Borno soit revendiquée. La branche nigériane de l'État islamique affirme en être l'auteure.



Selon un communiqué de son organe de propagande, Amaq, l’embuscade a été menée par « des soldats du califat » qui ont causé « la mort de 30 apostats », confirmant ainsi le bilan fourni par des sources sécuritaires citées par plusieurs médias.



Les jihadistes ont en outre affirmé s’être emparés de « 2 véhicules 4X4 et divers armes et munitions ».



L’attaque s'est produite ce vendredi 25 septembre dans le nord-est du Nigeria, entre Munguno et Baga. Le gouverneur de Borno, Babagana Zulum dont la vie est sauve, se rendait à Baga pour préparer le retour des personnes déplacées de Maiduguri.