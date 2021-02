Nigéria : Enlèvement d’une centaine d’élèves et professeurs d’un pensionnat situé au Nord du pays.

Dakaractu a appris que des hommes armés ont envahi, dans la soirée du mardi 16 février, un pensionnat situé dans l'État du Niger, (nord du Nigeria), où ils ont enlevé « des centaines d'élèves » et plusieurs professeurs, ont affirmé à France24 un responsable local et une source sécuritaire.



« Des bandits sont entrés dans le collège gouvernemental de Kagara la nuit dernière et ont enlevé des centaines d'élèves et leurs professeurs », a déclaré un responsable local de la zone, qui a demandé à rester anonyme.



« Un des membres du personnel et certains élèves ont réussi à s'échapper. Le personnel a confirmé qu'un étudiant avait été abattu lors de l'attaque », a ajouté ce responsable.



Des bandes armées, appelées « bandits », parfois fortes de plusieurs centaines de membres, sèment la terreur depuis plusieurs années dans les zones rurales du centre et du nord-ouest du Nigéria, pratiquant à grande échelle le vol de bétail et les enlèvements contre rançon.



Les habitants ont mis sur pied des groupes d'autodéfense pour se protéger sans parvenir à mettre un terme aux violences, qui ont causé la mort de quelque 8 000 personnes depuis 2011.