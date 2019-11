.Nigeria : Au moins 10 soldats tués dans une attaque de Boko Haram

Au moins 10 soldats nigérians ont été tués et 9 grièvement blessés dans une attaque contre un convoi militaire dans le nord-est du Nigeria.



L’assaut a été attribué au groupe jihadiste Boko Haram selon plusieurs sources militaires.



Les soldats ont péri après d’intenses accrochages contre les terroristes qui leur ont tendu une embuscade mercredi, a expliqué un officier de l'armée sous couvert d'anonymat.



Douze autres étaient toujours portés disparus, a-t-il ajouté.



Le convoi a été attaqué peu avant 7h GMT alors qu'il retournait sur sa base à Damboa, dans l’Etat de Borno, à 88 kilomètres de Maiduguri, a rapporté une autre source militaire, qui donne le même nombre de victimes.



La ville de Damboa, qui se situe à la frontière avec la forêt de Sambisa, est la région de repli de la faction de Boko Haram dirigée par le leader historique Abubakar Shekau.



Cette faction vise davantage les civils, alors que la faction de l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a fait des dizaines - voire des centaines - de morts parmi l'armée nigériane ou de la force armée conjointe régionale.



Plus de 35.000 personnes ont été tuées dans ce conflit sanglant qui a détruit le nord-est du Nigeria et plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer en raison de l'insécurité permanente dans la région.