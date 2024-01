Niger : la junte libère le fils de Bazoum à la suite de négociations impliquant fortement le gouvernement togolais

Salem Mohamed Bazoum, fils du président déchu Mohamed Bazoum, a été libéré par la junte le lundi 8 janvier. Il était détenu au même titre que ses parents par la junte depuis le putsch du 26 juillet 2023.



Bazoum fils, âgé de 22 ans et étudiant en France, a bénéficié d’une remise en liberté provisoire du tribunal militaire de Niamey. Il est toujours poursuivi par la justice nigérienne et « inculpé de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité ou à la sûreté de l’État ». Et il n'a toujours pas été jugé de ces faits.



Si le fils du chef de l’État nigérien renversé a bénéficié d’une remise en liberté provisoire, le gouvernement du Togo a joué un grand rôle dans ce dossier qui d’ailleurs magnifie « la libération, à titre humanitaire, de Salem Mohamed Bazoum ».



Selon certaines informations, Salem Mohamed Bazoum s’est envolé par la suite à Lomé, la capitale togolaise...