Niger : Trois jours de deuil pour la mémoire des 100 civils tués.

Après les attaques meurtrières et sanglantes qui ont coûté la vie à 70 civils à Tchombangou et 30 autres civils à Zaroumdareye, le gouvernement a décrété trois jours de deuil pour la mémoire des victimes à compter de ce mardi.



Selon le bilan officiel, les deux attaques perpétrées par plus d’une centaine de terroristes arrivés à bord de motos ont causé la mort de 100 nigériens, et fait une vingtaine de blessés.



Ces attaques ont été perpétrées au moment où les nigériens ont fini d’envoyer les deux candidats favoris à la présidentielle au second tour de la présidentielle, à savoir Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir arrivé premier et Mahamane Ousmane qu’il doit affronter au second tour.



Le gouvernement dans un communiqué promet de traquer les assaillants en ouvrant une enquête et le renforcement de la sécurité sur toute l’étendue du territoire nigérien.



Pour rappel, des terroristes ont tué 100 civils nigériens samedi dans deux villages dans la région de Tillabéry, à l’ouest du pays, frontalière au Mali.