Niger : Les pluies diluviennes ont fait 45 morts et plus de 200.000 sinistrés.

Au Niger, la pluie qui s'abat sur le pays depuis le mois de juin a fait beaucoup de dégâts avec un bilan humain très lourd. À la date du 24 août, les autorités nigériennes ont compté au moins 45 personnes mortes dans les inondations.



En outre, 226.000 sinistrés ont été enregistrés tandis que plusieurs quartiers de la capitale sont sous les eaux, rapporte lemonde.fr. La capitale n’est pas la seule région touchée par les pluies diluviennes. Maradi, dans le sud du pays, Tahoua, Tillabéri, Dosso sont également touchées.



Le bétail n’a pas été épargné. Selon les estimations des autorités, plus de 4.000 têtes de bétail ont été emportées alors que 448 greniers sont détruits à cause du passage de l’eau.



Dans certaines zones, les populations n’auront plus accès à l’eau potable puisque 713 puits qui avaient cette vocation ont été détruits et 5.306 hectares de culture endommagés.