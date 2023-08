Niger : Les nouvelles mise en gardes de CEDEAO à la junte

Le coup d’Etat de la junte au Niger est loin de trouver son épilogue. La communauté des Etats de l’Afrique de l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dénonce la décision de la junte au pouvoir de poursuivre le président déchu en justice pour haute trahison.



Dans un communiqué signé ce 14 août 2023, la CEDEAO condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques, lit-on dans le texte.



Toujours campée sur sa position, l’institution sous-régionale précise que le président Bazoum reste le Président démocratiquement élu de la République du Niger, reconnu par la CEDEAO et la communauté internationale.



Ainsi, la CEDEAO condamne sa détention illégale et appelle à sa libération immédiate et à son rétablissement dans ses fonctions