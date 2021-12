Niger : L’Opération Barkhane neutralise Soumana Boura, chef de groupe de l’État Islamique au Grand Sahara…

« Après l’avoir localisé dans une zone sanctuaire de l’EIGS au nord de la ville de Tillabéri, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une frappe aérienne. Un groupe commando a ensuite été héliporté pour reconnaître et fouiller la zone de la frappe », renseigne la même source.



L’on apprend aussi que Soumana Boura dirigeait un groupe de plusieurs dizaines de combattants actifs de l’EIGS dans la zone de Gober Gourou et de Firo, dans l’ouest du Niger.



Il est l’un des auteurs de l’assassinat de 6 ressortissants français dans le parc de Kouré, au Niger, le 9 août 2020, selon les forces françaises de l’opération Barkhane.



« Il faisait en effet partie du commando qui, sur ordre de Abou Walid Sahraoui, neutralisé par la Force Barkhane en août 2021, a exécuté froidement 8 personnes, 6 Français et leurs 2 accompagnateurs nigériens, dans le parc de Kouré, au sud-est de Niamey. Il avait filmé l’exécution et en avait assuré la médiatisation », lit-on par ailleurs.