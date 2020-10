Niger : Enlèvement d’un missionnaire américain à Massalata.

L’échange récent de prisonniers entre Bamako et le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans avait fait craindre une reprise des enlèvements dans le Sahel. C’était d’autant plus envisageable qu’une forte rançon aurait été versée aux djihadistes pour faire libérer l’homme politique Soumaïla Cissé et l’humanitaire française Sophie Pétronin.



Ces sombres prédictions sont en train de se concrétiser puisqu’un missionnaire américain ainsi que des membres de sa famille ont été enlevés au Niger dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 octobre.



Cependant, aucun groupe n’a encore revendiqué le kidnapping qui a eu lieu précisément au village de Massalata, dans le sud-ouest du Niger, non loin de la frontière avec le Nigeria. Le préfet du département de Birni Nkonni a confirmé cette information, d'après plusieurs médias...