Niger : 12 militaires tués dans une attaque terroriste à Fantio dans le Garoual

Selon le ministère de la défense nationale Nigérienne, un détachement des Forces de Défense et de sécurité déployé à Fantio dans le Garoual pour la sécurisation dudit village a eu un accrochage avec des centaines de terroristes armés, à cinq (05) kilomètres de leur base. Des dizaines de morts ont été dénombrés côté terroriste. Tandis que du côté des militaires douze (12) éléments FDS sont tombés sur le champ d'honneur et huit (08) blessés dénombrés. Des dizaines de terroristes ont été aussi neutralisés. Plusieurs de leurs motos ont été détruites et des moyens de communication récupérés.