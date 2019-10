Nicolas Ndiaye, SG Ligue Démocratique : "Les retrouvailles Wade/Macky Sall ne peuvent pas se faire au détriment de la LD"

Wade et Macky Sall se sont réconciliés et ont matérialisé ces retrouvailles par une audience que le second a accordée au premier ce samedi 12 octobre. C'est dire qu'une nouvelle alliance s'annonce entre l'ancien président du Sénégal et son successeur. Selon le secrétaire général de la Ligue Démocratique, il faut s'en réjouir. Nicolas Ndiaye qui présidait un séminaire de formation organisé par la fédération départementale de Pikine à l'intention des militants, a rejeté l'idée selon laquelle les alliés de la première heure de Macky Sall seront les victimes de ses retrouvailles avec Me Abdoulaye Wade. Se prononçant sur l'absence de la LD dans l'attelage gouvernemental, il rappelle qu'ils ne sont pas obnubilés par un poste ministériel...