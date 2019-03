Nicolas Dupuis, sélectionneur Madagascar : "On s’attend à un match difficile, contre la meilleure équipe africaine du moment"

Madagascar est le prochain adversaire du Sénégal (23 mars) pour le compte de la dernière journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. Une confrontation compliquée pour le sélectionneur des "Barea", qui ne redoute pas pour autant le déplacement à Dakar.



"Il n’y aura pas de grand nom à intégrer. On respecte ceux qui ont eu la qualification. Contre le Sénégal, il y’aura la première place du groupe en jeu. On s’attend à un match difficile, contre la meilleure équipe africaine du moment. On s’attend à souffrir", a déclaré Nicolas Dupuis, dans le journal L’Observateur.



Déjà qualifié avec la deuxième place du groupe A derrière le Sénégal, Madagascar qui va participer à sa première phase finale de Coupe d’Afrique, entend bien préparer sa première CAN. L’Obs nous apprend que Nicolas Dupuis prolonge avec le Madagascar jusqu’à la fin de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Égypte 2019...