Nicolas Dupuis, sélectionneur Madagascar : « Les sénégalais étaient nettement supérieurs »

Le doublé de Mbaye Niang a fait basculer le match Sénégal-Madagascar en rendant justice à la supériorité sénégalaise, et en punissant Nicolas Dupuis et ses joueurs, qui "n'étaient pas à la hauteur". Selon le sélectionneur du Madagascar, le résultat final (2-0) est assez logique. "ils étaient supérieurs à nous. On n'était pas à la hauteur du Sénégal, mais on a rendu une partition correcte jusqu'au premier but. Le résultat est logique pour moi. Nous sommes en dessous du Sénégal c'est normal, c'est ça", a déclaré samedi le coach malgache; en conférence de presse d'après match...