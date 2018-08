Niasse à Macky : « Monsieur le Président, quiconque est contre vous, quand il se rend à Touba, il passe par Ila Touba »

« Monsieur le Président, quiconque est contre vous, quand il se rend à Touba, il passe par Ila Touba. Personne n’y peut rien », c’est ce qu’a déclaré le président de l’Assemblée nationale s’adressant au chef de l’Etat ce mercredi à Diamniadio, à l’occasion du lancement des opérations de collecte de parrains.



« On n’arrête pas la mer avec ses bras… Weddi Guiss Bokkou Thi »! a encore averti Moustapha Niasse, qui est revenu longuement sur le bilan du leader de l’Alliance pour la République.



« Ce que vous avez réalisé, Monsieur le Président, vous l’avez fait sans pétrole, ni gaz », se laisse-t-il convaincre; non sans féliciter Me Souleymane Ndéné Ndiaye et Modou Diagne Fada pour leur soutien à Macky.