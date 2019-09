Niary Tally : Pape Thiaw reconduit sur le banc pour 3 saisons

Arrivé en cours de saison dernière pendant que l'équipe se morfondait dans les bas-fonds du championnat, Pape Thiaw, l’ancien international Sénégalais, a été officiellement reconduit comme entraineur de Niary Tally, pour les trois prochaines saisons.



Le jeune coach des Galactiques a su redresser la barre et sauver NGB de la relégation en plus d’avoir mené l’équipe en demi-finale de Coupe du Sénégal.



C'est fort de ce constat que les dirigeants de NGB ont renouvelé son contrat pour 3ans avec l'ambition de redonner à Niary Tally son lustre d'antan après 2 saisons pourries.



Avec ce nouveau bail, Pape Thiaw et son staff pourront tranquillement se focaliser sur la nouvelle saison avec le recrutement de joueurs confirmés tel que demandé par les exigeants supporters. Apprend-on sur le compte Facebook du club.