Niant avoir fait abattre des Pitbulls à Pikine : le Préfet du département démenti par des photos des chiens abattus

Le préfet du département de Pikine, Mouhamadou Moustapha Ndiaye qui a démenti avoir ordonné de faire abattre le pitbull qui a causé de graves blessures à un talibé à Pikine, vient d’être démenti par les photos publiées sur les réseaux sociaux. En effet, au lendemain du drame, on avait évoqué cet ordre donné par le Préfet de faire abattre le chien de race. Une information qu’avait démentie le Préfet lui-même. Oumar Ndiaye, le sous préfet qui s’est occupé de l’affaire, a précisé à Africa Check que le chien a été isolé sur ses recommandations, et non abattu comme le prétendent beaucoup de sites et certains quotidiens sénégalais. Les photos publiées depuis hier démontrent finalement le contraire. Le chien semble avoir été tué par injection létale, ainsi que les autres canidés qu’élevait le propriétaire du chien incontrôlable.