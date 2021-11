Nianing : L’appel à la paix du maire de Malicounda à l'endroit des acteurs politiques et des jeunes

Parrain de la Journée mondiale de la jeunesse (Jmj) 2021 célébrée cette année, par la Paroisse Épiphanie du Seigneur de Nianing, Maguette Sène a lancé un appel à la paix. Un appel que le maire de Malicounda a adressé à l’ensemble des acteurs politiques, mais aussi aux jeunes. Et ce, après le message du Pape François transmis, ce dimanche 21 novembre 2021, par l’Abbé Roger Gomis, Vicaire à la paroisse Épiphanie du seigneur de Nianing, après la messe.

‘’Je crois que c'est cela les mots d’un responsable. Je crois que tout responsable dans ce pays devrait en parler et appeler à la raison. Je crois que les joutes politiques ne sont que des moments instantanés qui passent. Et que la Nation sénégalaise partage, en tout cas, autre chose de beaucoup plus important. C’est qu’on forme une Nation. On est lié par le destin et on doit tout faire pour sauvegarder la paix et la quiétude sociale qui doivent régner pour que les uns puissent aller à l’église et les autres à la mosquée et le reste, aller travailler’’, a dit Maguette Sène qui était accompagné d’une forte délégation. Une délégation accueillie par le curé de l’église.

Maire de la localité qui englobe Nianing, il a magnifié le discours responsable du Pape transmis par l’Abbé Roger. ‘’Je crois qu’on le félicite pour ce message-là, parce que la jeunesse en a besoin. Les leaders que nous sommes, les responsables que nous sommes, avons l’obligation de rappeler, en tout cas, que ce qui nous lie est beaucoup plus important que des choses factuelles qui, rapidement, vont être dépassées. Ces choses ne devraient pas constituer l’occasion de saper cette union-là que nos anciens ont mise en place et que nous avons l’obligation de perpétuer pour d’autres générations’’.