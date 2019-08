Niakhip : Dangote Cement Senegal offre un CEM de 46 millions de FCfa

Grand ouf de soulagement pour les apprenants de Niakhip (Keur Moussa), leurs parents et les 14 villages autour de cette bourgade située à 7 kilomètres dans la zone Nord de la commune de Keur Moussa ! Dans le cadre de sa Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), Dangote Cement Senegal vient d'ôter une épine du pied des parents d'élèves vu le taux élevé de la déperdition scolaire dans cette localité.

Pour étudier, les élèves parcourent un total de sept kilomètres (aller-retour) afin de se rendre au Collège d'enseignement moyen (CEM) de Pout, le plus proche. L'entreprise Dangote Cement Senegal a ainsi offert un CEM flambant neuf d’une valeur de plus de 46 millions de F CFA, doté d’une capacité d'accueil de 300 élèves. L’établissement est composé de six salles de classe, de deux blocs sanitaires (pour filles et pour garçons) et d’un bloc administratif.

D'après le maire de Keur Moussa, Momar Ciss, " c'est en 2018 que cette somme nous a été allouée et nous l'avons investie dans la construction de ce CEM". Situé dans une zone enclavée, il va permettre de résoudre deux équations : la déperdition scolaire et le faible taux de scolarisation dans la zone. "Ce CEM va régler un double défi. Il y avait la déperdition scolaire affectant les élèves du moyen et du secondaire originaires des localités environnantes, mais aussi, le faible taux de scolarisation dans les écoles élémentaires. Beaucoup d'élèves sont renvoyés pour insuffisance de résultats. Entre autres raisons, il y a le facteur éloignement puisque le CEM le plus proche se trouve à Pout, à sept kilomètres. S'y ajoute le problème de l’hébergement, ce qui fait que beaucoup abandonnent en cours de route. Il faut dire que ce CEM est vraiment venu à son heure", témoigne le directeur de l'école élémentaire de Niakhip.. Quant à Waly Diouf, directeur des Ressources humaines de Dangote Cement Senegal, il est revenu sur le choix porté sur l'éducation. "Cette école accueillera des élèves provenant de plus d'une dizaine de villages. Le directeur général de Dangote Cement Senegal est bien conscient du rôle capital de l'éducation dans le développement, raison pour laquelle il essaie de jouer sa partition dans ce secteur afin de permettre aux jeunes d'avoir un avenir meilleur".

Et d'ajouter : " dans notre politique Rse, nous accordons la priorité aux populations riveraines. Ces élèves de Niakhip deviendront plus tard des étudiants qui voudront revenir dans leur terroir. Et bien sûr, l'entreprise la plus proche, c'est Dangote Cement Senegal. Nous voulons juste dire qu’investir dans l'éducation, c'est investir pour nous-mêmes et pour le Sénégal’’.