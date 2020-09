Niakhar : Thérèse Faye loue la vision de Macky Sall et s'adresse à la jeunesse.

Le président de la République en tournée depuis quelques jours s'est rendu au cœur du Sine, son fief. Une visite qui n'a pas échappé à la directrice de la case des tout petits, par ailleurs maire de Diarrère. "Nous sommes très honorés de recevoir le chef de l'État dans son milieu naturel et aussi le mien. Macky Sall est un grand visionnaire. Il a traduit en actes concrets ce que beaucoup de président théorisaient. Aujourd'hui l'agriculture Sénégalaise a connu un bond incommensurable grâce aux appuis et à la vision de cet homme. Je voudrai que la jeunesse sache que la tête ne ment pas et qu'ils s'investissent davantage", s’est-elle confiée.

Thérèse Faye a réussi le pari de la mobilisation en réservant un accueil chaleureux au Président Macky Sall, fils du Sine. En effet, 1050 personnes des 23 villages de la commune de Diarrère et une grande mobilisation des femmes du département de Fatick, ont crié le nom de Thérèse Faye "Thérèse yaye borom Diarrère" pour accompagner le président de l’entrée de Niakhar jusqu'à Fatick commune pour lui montrer que la commune de Diarrère remercie infiniment son Maire Thérèse Faye pour le fait d’avoir matérialisé la vision du président Macky Sall au niveau de la commune.