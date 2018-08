Niakhar : Partage des dispositions et informations sur le parrainage par la coalition Benno Bokk Yakaar

La coalition BBY de Niakhar a tenu au Foyer des Jeunes de la commune de Niakhar une réunion d’information et de mobilisation en vue de la campagne de parrainage de la candidature du Président Macky SALL. Selon un communiqué issu de cette réunion, il a donc été question de faire un large partage des dispositions et informations sur le parrainage dans les trente -deux (32) villages de la Commune. Ainsi, il a été procédé à l’identification des collecteurs potentiels de parrains mais aussi des grands porteurs de voix tout en incitant les uns et les autres à faire preuve d’une large ouverture en direction de tous les Sénégalais. Les apéristes de Niakhar se sont aussi concertés à élaborer une stratégie pour un retrait massif des cartes d’électeur en souffrance à la Sous-préfecture et de celles issues de la dernière révision des listes électorales. Pour finir, il a été donné rendez vous pour préparer la prochaine réunion sur la campagne de parrainage.

La réunion a connu l’adhésion de Serigne DIOUF, Directeur de l’Assurance maladie à l’Agence de la Couverture Maladie universelle, qui a marqué son intérêt à l’occasion de cette importante rencontre.