Niakhar (Fatick) : La plaidoirie de Me Ngom et le clash aux activistes

Me Bassirou Ngom était à Fatick ce week-end, plus précisément dans son fief de Niakhar où il était le parrain d’un gala de lutte. Occasion choisie pour évoquer l’actualité du week-end, notamment la marche avortée des activistes de « Nio-lank» du vendredi. Une manifestation ponctuée par plusieurs arrestations, poussant Me Ngom à parler « de manipulation ».



« Il y a un mouvement assez restreint qui n’est pas assez représentatif des couches de la société qui se prête à parler au nom de cette société », a-t-il indiqué « ce qui ressort d’une certaine manipulation », a lâché le DG de la SNR. D’ailleurs, argue-t-il, cette soi disante société civile est composée en réalité « de politiques qui ont été désavoués par les sénégalais en 2019 ».



Sur un autre registre et s’agissant de la vie du parti APR, Me Ngom d’appeler à la retenue à la suite de certaines sorties de responsables.



« Nous accompagnons le Président Sall depuis longtemps. Nous étions animés d’un idéal, celui de lui faire prendre le pouvoir et accompagner le Sénégal d’une belle manière. Il est en train de dérouler son programme et je ne pense pas que quelqu’un qui a été avec lui pendant toutes ces années puisse dénigrer sa politique. Cela n’a pas de sens », fera-t-il savoir. « Pour certains d’entre eux ce sont des gens que j’ai connus et avec qui j’ai aussi travaillé autour du Président de la République sur certaines questions. Je les appelle à la raison, à la retenue », a-t-il conclu