Nguéniène : « Ousmane Tanor Dieng est le parrain à vie de ce tournoi et nous ses héritiers politiques, nous y veillerons! » (Gorgui Ciss, PS)

Venu avec une forte délégation de sa commune et des membres du bureau national du parti socialiste, le maire de la Commune de Yène, le Pr. Gorgui Ciss, par ailleurs, vice-président du Conseil départemental de Rufisque, a tenu à présider la grande finale des navétanes de la commune de Nguéniène comme le faisait l’ancien secrétaire général du parti socialiste Ousmane Tanor Dieng de son vivant. « Je suis là en tant que socialiste et ami de toujours d’un natif de ce village, Ousmane Tanor Dieng. À l’édition de 2018 il était là et j’ai tenu à être là pour lui et ces jeunes qui ont beaucoup partagé avec lui. Il fallait sauvegarder les actions de Tanor comme nous l’appelions affectueusement », déclare-t-il entouré d’un neveu du défunt, responsable de la jeunesse socialiste de Nguéniène, Pape Massamba Thiaw et du maire de Latmingué Macoumba Diouf.



Une occasion pour le Pr. Gorgui Ciss d'organiser d'abord une cérémonie de récital de coran chez feu Ousmane Tanor Dieng, en la mémoire du défunt secrétaire général du Parti socialiste, avant d'aller se recueillir sur sa tombe située à proximité de sa demeure.



Le Pr. Gorgui Ciss a eu droit à tous les honneurs de la part de la famille de feu Ousmane T. Dieng et de toute la population de Nguéniène...