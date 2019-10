Nguéniène : Le socialiste Gorgui Ciss inerdit d'accès chez feu Ousmane Tanor Dieng.

Les faits se sont produits ce dimanche 13 octobre 2019 à Nguéniène. Alors parrain d'un tournoi de football qui devait se tenir dans l'après midi du dimanche à Yène, Gorgui Ciss a eu la bonne idée d'organiser d'abord une cérémonie de récital de coran à Nguéniène chez feu Ousmane Tanor, en la mémoire du défunt secrétaire général du Parti socialiste, avant d'aller se recueillir sur sa tombe située à proximité de sa demeure.

Mais sa surprise sera grande lorsqu’il se verra interdire l'accès de chez l'ancien maire de la commune de Nguéniène par sa famille. Selon une source socialiste proche de la famille, le nommé Gorgui Ciss avait opposé une rébellion interne suite à la reconduction de Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam dans le premier gouvernement de Macky2. Une situation qui avait fini par irriter plus d'un, à l’instar de Mamoudou Wane et de Kadialy Gassama.

Revenant sur l'incident qui s'est produit ce dimanche chez feu Ousmane Tanor Dieng, notre interlocuteur poursuit en affirmant que la famille du défunt secrétaire géneral du parti socialiste reprocherait au maire de Yène son manque de sympatie et de considération envers Ousmane Tanor Dieng pour avoir invité à une bonne gestion de la "dévolution des responsabilités politiques et administratives." Par ailleurs, il ajoutera que le porte parole de l'Union communale et départementale Ps de Rufisque a fait fi du réglement intérieur du parti qui stipule que tout responsable politique du Ps qui veut se rendre dans une circonscription dirigée par une coordination pour y tenir une activité, doit impérativement avertir les responsables de cette coordination, ce que Gorgui Ciss n'a pas fait en foulant le sol de la commune de Nguéniène...