Nguéniène : Jean Baptiste Ndiaye de l’APR s'ajoute au deux autres candidats pour la succession de Tanor à la mairie

Les choses deviennent de plus en plus compliquées à Nguéniène en ce qui concerne la succession de Tanor Dieng à la tête de la municipalité. C'est hier tard dans la nuit qu’en effet, Jean Baptiste Ndiaye, ancien proviseur du lycée de Diouroup et membre de l’APR, a déclaré sa candidature.

Selon les sources de Dakaractu, des surprises pourraient voir le jour à l’issue du vote des 56 conseillers que compte la mairie qui devront départager les 3 candidats en lice, à savoir Maguèye Ndao, l'ancien Pcr socialiste, Étienne Sarr socialiste, premier adjoint au défunt maire, et Jean Baptiste Ndiaye de l’APR, nouveau prétendant. Affaire à suivre...