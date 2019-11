Nguéniène : Alpha Samb multiplie les œuvres de bienfaisance à l’endroit de la jeunesse.

Le responsable apériste de Nguéniène par ailleurs chef d'entreprise, est décidé à perpétuer l'œuvre de Ousmane Tanor Dieng en accompagnant la jeunesse de son fief. Ainsi des bourses ont été offertes aux jeunes.



"Il faut le rappeler que ce que nous faisons aujourd'hui est de coutume, car depuis plus de 10 ans, nous offrons des bourses d’études aux habitants de la commune de Nguéniène. Seulement cette année, nous avons decidé de lever la barre plus haut en portant le nombre de boursiers à une centaine. Nous le faisons et avons pris l'engagement de le faire pendant 10 ans afin de lutter façon considérable contre le chômage et d'augementer le pouvoir d'achat des ménages.

Mon objectif principal est de bâtir l'avenir de ma jeunesse, donc je dois nécessairement investir sur leur formation et une façon pour moi aussi de continuer l'œuvre de mon frère Tanor Dieng."



Ces bourses permettront aux jeunes de la commune de subir des formations en hôtellerie-restauration (technicien supérieur en gestion hôtelière, technicien supérieur en tourisme, réceptionniste, cuisinier, serveur, pâtissier)et en santé (infirmier d'État, assistant infirmier, sage-femme femme d'État, et vendeur en pharmacie.)

Le coût global de l'ensemble des bourses de cette année est estimé à 52 millions.



"Nous ne cesserons jamais de remercier Alpha Samb qui nous a donné l'opportunité d'aller faire une formation sur des filières de notre choix, aussi cher que ça soit. Sans lui on aurait vendu nos terres, ou nos récoltes pour aller faire une formation", souligne le porte-parole parole des bénéficiaires...