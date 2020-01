Nguékhokh : Le maire va offrir un stade de 90 millions aux jeunes...

Le maire de Nguékhokh, Pape Songho Diouf à réservé un cadeau très apprécié par les jeunes. Lors de la finale du coupe du maire, le premier magistrat de la ville de Yadikone a fait une déclaration qui a beaucoup plu la jeunesse.

« J’ai décidé de doter un stade digne de ce nom aux jeunes de Nguékhokh. Le stade nous coûtera au moins 90 millions de francs cfa », a confié pape Songho Diouf. Cette finale qui opposait l'Asc Génération et l'Asc Pikine a été remportée par la dernière citée à l’issue de l’épreuve des tirs au but. À noter qu’une assistance nombreuse a suivi cette fête du football en présence d’une pléiade d'autorités telles le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement El Hadj Omar Youm, par ailleurs Maire de Thiadiaye et patron des apéristes dans le département de Mbour, et les députés Awa Niang, Aimé Assime...